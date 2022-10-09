Париж, 10 октября, 2022, 01:35 — ИА Регнум. Продолжающиеся уже несколько недель забастовки работников крупнейших во Франции нефтяных компаний Total Energies и ExxonMobil привели к длинным очередям на автозаправочных станциях страны, поскольку объем продукции нефтеперерабатывающих заводов резко сократился, пишет британская The Guardian.

АЗС

Объявившие забастовку профсоюзы требуют повышения заработной платы на фоне существенного увеличения прибылей нефтяных компаний из-за роста мировых цен на энергоносители. По данным Reuters, забастовки уже привели к сокращению общего объема производства на нефтеперерабатывающих заводах Франции более чем на 60%.

«В настоящее время заблокированы три нефтеперерабатывающих завода Total, в том числе крупнейший, в Нормандии, а также склад топлива недалеко от Фландрии на севере, после блокады, начавшейся почти две недели назад», — отмечает источник.

По данным британского издания, «на некоторых автозаправочных станциях длинные очереди растянулись почти на два часа, поскольку водители искали топливо, особенно в районе Иль-де-Франс, прилегающем к Парижу, и на севере Франции».

В очередях за топливом возникают конфликты, иногда доходящие до поножовщины. По данным французских СМИ, на юго-востоке страны 30-летний мужчина попал в больницу после того, как в начале недели другой водитель нанес ему несколько ножевых ранений, обвинив в обгоне в очереди на заправку. Нападавший был арестован, ведется расследование.

Официальные переговоры нефтяных компаний с профсоюзами о заработной плате первоначально планировалось начать в середине ноября. Начать их досрочно — одно из ключевых требований профсоюза CGT, стоящего за забастовками. Профсоюзы требуют повышения зарплаты на 10% за весь период 2022 года.

Правительство Франции, чтобы успокоить панику водителей, «распечатало» стратегические запасы топлива.