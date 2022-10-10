Абуджа, , 01:06 — REGNUM Как минимум 76 человек погибли при опрокидывании лодки в Нигерии. Об этом 8 октября сообщила канцелярия президента страны Мухаммада Бухари в своём Twitter.

Эжен Делакруа. Кораблекрушение Дон Жуана. 1840

Уточняется, что трагедия произошла в штате Анамбра в районе Огбару. Лодка, на борту которой было 85 человек, опрокинулась во время наводнения.

Власти Нигерии заявили, что при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек, сообщает канцелярия президента страны. Поисково-спасательная операция продолжалась около суток, после чего органы экстренной помощи официально заявили о 76 погибших в результате кораблекрушения.

Президент Мухаммаду Бухари выразил соболезнование всем родным и близким погибших в результате крушения лодки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более 20 погибших при наводнениях на севере Нигерии.

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