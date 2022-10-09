Барселона, Испания, , 21:02 — REGNUM 9 октября каталонская «Барселона» в матче 8-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 встретится с «Сельтой» из Виго. Игра пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Роберт Левандовски Fcbayern.com

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Маркос Алонсо, Жерар Пике, Хорди Альба, Алехандро Бальде, Серхио Бускетс, Педри, Гави, Ферран Торрес, Рафинья, Роберт Левандовски.

«Сельта»: Аугустин Марчесин, Уго Мальо, Унаи Нуньес, Джозеф Аиду, Хавьер Галан, Оскар Родригес, Фран Бельтран, Франко Серви, Габриел Вейна, Яго Аспас, Йорген Странд-Ларсен.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Ассистенты главного судьи — Иньиго Прието и Антонио Мартинес.