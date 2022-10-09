Москва, 9 октября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» отправил в отставку спортивного директора Томаса Цорна. Об этом сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

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По информации источника, также уволен главный тренер основной команды Йозеф Циннбауэр. Напомним, 8 октября «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу крупно уступил футбольному клубу «Сочи» со счетом 0:4.

На данный момент «Локомотив» с победами и лишь девятью набранными очками занимает 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. От выхода из «зоны вылета» «железнодорожников» отделяет два очка.