Москва, 9 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. США стали терять самообладание из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. О этом 9 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«США, которые стали буквально терять самообладание, да, из-за такого решения, вот, они, у них основная задача — ценой даже дестабилизации мирового энергетического рынка протолкнули про решения, которые частично были все-таки приняты Евросоюзом в последнем пакете санкций. Там о введении неких потолков цен», — отметил он в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Они пытаются манипулировать своими запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество на рынок. … На самом деле ни к чему хорошему-то такая игра не приведет», — добавил он.

На прошлой неделе страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.