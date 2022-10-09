Москва, 9 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. С начала возобновления железнодорожного движения по Крымскому мосту по нему прошло восемь пассажирских поездов в Крым и ещё пять — из Крыма. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«С момента возобновления движения по мосту в Крым прошли восемь поездов (включая три поезда Анапа-Симферополь), из Крыма — пять», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также указывается, что в общей сложности с момента возобновления движения поездов по Крымскому мосту по нему было перевезено уже около шести тысяч пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все задержанных в Республике Крым из-за произошедшего накануне теракта на Крымском мосту поезда отправлены.