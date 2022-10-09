Херсон, 9 октября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Наступление киевских нацистов, предпринятое ими 9 октября на херсонском направлении, захлебнулось. Об этом 9 октября заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеосообщении, размещённом в его телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия России

«На Херсонском направлении без изменений. Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», — сказал он.

Также Стремоусов пообещал в ближайшем времени ответ российской стороны киевскому нацистскому режиму за совершённый им на Крымском мосту теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что риторика администрации президента США Джо Байдена спровоцировала начало спецоперации ВС России на территории б. УССР.