Вашингтон, 9 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту спутники связи Galaxy 33 и Galaxy 34 телекоммуникационной компании Intelsat. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

SpaceX-Imagery Запуск ракеты Falcon 9

Ракета с двумя спутниками стартовала с космодрома на мысе Канаверал 8 октября в 19:05 по местному времени (9 октября 02:05 мск). Первая ступень ракеты Falcon 9 через 8,5 минут после запуска совершила посадку на плавучей платформе в Атлантическом океане.

В SpaceX отметили, что эта первая ступень ранее использовалась в 13 миссиях. Прошедший 14 пуск стал рекордным для многоразовой первой ступени ракеты Falcon 9.

Запущенные спутники успешно достигли целевой орбиты. Galaxy 33 и Galaxy 34 станут частью орбитальной группировки Intelsat, насчитывающей более 50 спутников.