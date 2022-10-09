Москва, 9 октября, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Активная помощь Соединённых Штатов киевскому режиму в противостоянии спецоперации России по денацификации на территории б. УССР делает Вашингтон стороной конфликта. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью, опубликованном ТАСС 9 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Действительно, Вашингтон продолжает интенсивно накачивать киевский режим тяжелым вооружением, поставляет ему разведывательные данные с многочисленных военных и коммерческих спутников, помогает вербовать иностранных наемников, даёт ориентировки по ведению боевых действий. Всё это превращает его в участника конфликта», — сказал Полищук.

Он добавил, что и западные эксперты часто отмечают, что США начали «опосредованную войну» с РФ. Российский дипломат также считает, что Вашингтон ещё и союзников заставляет снабжать киевский режим оружием.

Напомним, ранее Agence France-Presse сообщило, что в США якобы исчерпали запасы некоторых видов боеприпасов, поставляя их Киеву.