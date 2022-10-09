Ереван, 9 октября, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Армения не имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить безопасность Нагорного Карабаха. Об этом 8 октября заявил изданию Factor-TV депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«К сожалению, вследствие 44-дневной войны у Республики Армении отныне нет возможностей и ресурсов для обеспечения прав и свобод народа Арцаха, в том числе, безопасности», — сказал политик.

Агаджанян отметил, что безопасность армян в Нагорном Карабахе обеспечивают российские миротворцы. Он считает, что для этого вопроса нужно использовать давление со стороны международного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Азербайджан объявил о пяти принципах мирного договора с Арменией, которые подразумевают признание «территориальной целостности» друг друга. В этом случае Карабах признают азербайджанской территорией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает эти условия приемлемыми.