Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Американский правозащитник Аджаму Барака рпрокомментировал негативную реакцию США на решение ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, психология политиков западных стран не дает им понять, почему Саудовская Аравия не позволит странам G7 манипулировать нефтяными рынками для давления на Россию, поскольку в дальнейшем это распространится на все страны мира.

«В отличие от немцев, саудовцы понимают правила игры и знают: сегодня взялись за Россию, а завтра очередь дойдет до них», — написал он в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США.

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