Вашингтон, 8 октября, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Американский правозащитник Аджаму Барака рпрокомментировал негативную реакцию США на решение ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По его словам, психология политиков западных стран не дает им понять, почему Саудовская Аравия не позволит странам G7 манипулировать нефтяными рынками для давления на Россию, поскольку в дальнейшем это распространится на все страны мира.

«В отличие от немцев, саудовцы понимают правила игры и знают: сегодня взялись за Россию, а завтра очередь дойдет до них», — написал он в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США.

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