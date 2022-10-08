Анкара, , 22:43 — REGNUM Организовать встречу представителей России, США, Франции, Германии и Британии планируют власти Турции. Об этом пишет колумнист газеты Milliyet Озай Шендир.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Турция планирует усадить четыре основные западные страны — США, Францию, Германию и Великобританию — за один стол с Россией», — пишет колумнист.

По его данным, соответствующее предложение Вашингтону уже было передано, однако план еще не был доведен до сведения всех западных столиц. Шендир отмечает, что первая реакция по плану с американской стороны оказалась очень позитивной.

Как передавало ИА REGNUM, 7 октября канцелярия главы Турции сообщила, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.