Степанакерт, 8 октября, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Официальный Ереван должен продемонстрировать, что признание Арменией территориальной целостности Азербайджана не распространяется на Нагорный Карабах. Об этом заявил 8 октября бывший глава МИД НКР Масис Маилян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Сейчас, когда Армения публично подтвердила, что признаёт территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, должны быть приняты решения, демонстрирующие, что признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджана не распространяются на Республику Арцах. Для этого имеется прочная политико-правовая база», — подчеркнул Маилян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Азербайджан объявил о пяти принципах мирного договора с Арменией, которые подразумевают признание «территориальной целостности» друг друга.