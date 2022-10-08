Анкара, , 21:34 — REGNUM Мощный рывок в развитии совершила Турция за последние двадцать лет. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 8 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии ряда объектов в западной провинции Балыкесир.​​​​​​

Реджеп Тайип Эрдоган President.gov.ua

По его словам, если в 2002 году объем экспорта товаров из Турции не превышал $30 млрд, то сегодня «мы говорим уже о показателе в $250 млрд».

«Мы (власти Турции) сделали упор на максимальном развитии инфраструктуры, сформировали антикризисные механизмы, что позволило минимизировать для населения и экономики ущерб от внешних процессов», — отметил Эрдоган.

Как передавало ИА REGNUM, 7 октября канцелярия главы Турции сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни.