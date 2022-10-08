Москва, 8 октября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Российское посольство в Молдавии направило ноту протеста в связи с инцидентом 7 октября, в ходе которого мужчина бросал петарды во двор диппредставительства. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства.

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«Посольство ожидает, что враждебная выходка получит соответствующую процессуальную оценку и не повторится впредь, а виновные будут наказаны. Молдавской стороне направлена нота протеста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 7 октября при попустительстве властей Молдавии было совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипломатического представительства.