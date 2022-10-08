Симферополь, 8 октября, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Первые два поезда отправились из Севастополя и Симферополя на материк после теракта на Крымском мосту, сообщает 8 октября компания-перевозчик «Гранд экспресс сервис».

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Двухэтажный поезд №28 сообщением Симферополь — Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 (совпадает с мск) согласно графика. Поезд №8 Севастополь — Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17:15. Поезда проследуют по Крымскому мосту», — говорится в телеграм-канале перевозчика.

Также в компании сообщили о возобновлении продажи билетов на поезда в Крым с отправлением 9 октября.