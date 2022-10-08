Реджо-нель-Эмилия, Италия, 8 октября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. 8 октября в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапеи» футбольный клуб «Сассуоло» в матче 9-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 встретится с миланским «Интером». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Acmilan.com Футболисты «Интера»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Симоне Соццой. Ассистенты главного судьи — Филиппо Валериани и Пьетро Деи Джудичи. Резервный арбитр — Марко Гуида.

Стартовые составы команд:

«Сассуоло»: Андреа Консильи, Рожерио, Джанмарко Феррари, Джереми Тольян, Мартин Эртич, Давиде Фраттези, Максим Лопес, Кристиан Торстведт, Андреа Пинамонти, Эмиль Сейде, Арманд Лориенте.

«Интер»: Андре Онана, Дензел Думфрис, Франческо Ачерби, Федерико Димарко, Данило Д’Амброзио, Алессандро Бастони, Кристиан Асллани, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла, Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес.