Москва, , 15:30 — REGNUM Генерал армии Сергей Суровикин назначен министром обороны РФ Сергеем Шойгу командующим группировкой Вооружённых сил (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) по денацификации на территории б. УССР. Об этом 8 октября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Суровикин Mil.ru

«Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», — сказал он.

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