Анапа, Краснодарский край, , 14:41 — REGNUM На железнодорожном вокзале Анапы развернут оперативный штаб для оказания помощи туристам, организован подвоз питьевой воды, работают экстренные службы. Об этом сообщает мэрия Анапы 8 октября, передает ИА REGNUM.

В поезде Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В город-курорт уже принял один поезд, на котором прибыли более 300 пассажирами. В ближайшее время ожидается ещё пять поездов — около 1200 человек.

Оперативный штаб проведёт работу по распределению туристов. Всех нуждающихся обеспечат временными пунктами пребывания, транспортом. Анапские здравницы готовы принять отдыхающих. Размещено около 250 человек.

Многие туристы, отмечают власти, убывают своим ходом.

Напомним, что в связи с повреждением железнодорожной части Крымского моста, в Анапу перенаправлены поезда, идущие в Крым.