Москва, 8 октября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Удар по Крымскому мосту, устроенный террористами киевского режима, не случаен, так как по нему шло снабжение российской армии в Херсонском направлении, отметил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол («Единая Россия»).

Kremlin.ru Шолбан Кара-оол

Как сообщало ИА REGNUM ранее, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В НАК сообщили о частичном обрушении двух автомобильных пролетов. Вследствие подрыва произошло также возгорание семи цистерн железнодорожного состава. Движение приостановлено.

«Удар по Крымскому мосту, устроенный террористами [киевского режима], не случаен. По нему шло снабжение нашей армии в Херсонском направлении. Бандиты Зеленского уже назвали взрыв моста «началом». Да, начало. Но это начало их неминуемого конца», — отметил Кара-оол в своем телеграм-канале.