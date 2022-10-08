Москва, 8 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. О террористической сути киевского нацистского режима говорит его реакция на произошедшее на Крымском мосту. Об этом 8 октября написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», — отметила она в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее так называемое «минобороны» киевского террористического режима пригрозило России новыми диверсиями и терактами в Крыму.