Москва, 8 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Под особый контроль взяла перевозки в сторону полуострова Крым компания РЖД. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба РЖД в своём телеграм-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM РЖД

«РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма. Компания находится в оперативном взаимодействии с Минтрансом России и клиентами», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент ведётся совместная выработка оптимальных вариантов доставки товаров в регион.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин произошедшего на Крымском мосту и ликвидации его последствий подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.