РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов в сторону Крыма
Москва, 8 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Под особый контроль взяла перевозки в сторону полуострова Крым компания РЖД. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба РЖД в своём телеграм-канале.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
РЖД
«РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма. Компания находится в оперативном взаимодействии с Минтрансом России и клиентами», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в данный момент ведётся совместная выработка оптимальных вариантов доставки товаров в регион.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин произошедшего на Крымском мосту и ликвидации его последствий подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.