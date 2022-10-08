Пекин, 8 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Тайваньский вопрос — внутренне дело Китая, и Пекин будет придерживаться курса на мирное воссоединение страны. Об этом 8 октября заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя предложение предпринимателя Илона Маска (США) сделать из Тайваня особый административный район КНР.

Taiwankengo Тайвань

«Во-первых, тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Позиция КНР в решении тайваньского вопроса последовательна и ясна. Будем придерживаться основного курса на мирное воссоединение страны, принципа «одна страна — две системы», — отметила дипломат на брифинге.

Мао Нин подчеркнула, что Китай будет «решительно пресекать попытки сепаратистов отколоть Тайвань».

Ранее Илон Маск заявил в интервью Financial Times, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район КНР.