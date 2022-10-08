Симферополь, 8 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Из-за произошедшего на Крымском мосту движение пассажирских поездов по нему приостановлено. Об этом 8 октября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.

Цитата из видео: «ЧП на Крымском мосту. 08.10.2022. Россия» ЧП на Крымском мосту

«Железнодорожное пассажирское движение через Крымский мост временно приостановлено», — написал он в своём сообщении.

Также глава Крыма попросил всех имеющих билеты на отправляющиеся 8 октября после 13:00 мск поезда пассажирам, отложить свою поездку на вокзал и следить за официальными сообщениями по этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме.