Москва, 8 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. После произошедшего на Крымском мосту продажа билетов на следующие в Крым и из него поезда приостановлена, также отменены все поезда в ближайшее время. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба компании РЖД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, — временно не будут отправляться. Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена», — говорится в сообщении.

Также указывается, что возвратить билеты на задержанные или отмененные поезда можно будет без дополнительных сборов и платы, и добавляется, что на место ЧП направлены поезда со станций Керчь и Тамань-Пассажирская.

При этом добавляется, что РЖД создало оперативный штаб в связи с произошедшим под председательством генерального директора компании Олега Белозерова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Керченская паромная переправа возобновляет работу после ЧП на Крымском мосту.