Симферополь, 8 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. После ликвидации пожара и установления масштабов повреждения станут ясны сроки восстановления движения по Крымскому мосту. Об этом 8 октября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Как указал глава региона, в результате произошедшего обрушились два пролёта автомобильного полотна идущей из Краснодара в Керчь ветки, при этом загорелись цистерны с топливом.

«Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в интернете появилась видеозапись с камер наблюдения на Крымском мосту, на которых запечатлён момент взрыва на нём.