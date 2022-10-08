Москва, 8 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего на Крымском мосту поручил создать президент России Владимир Путин. Об этом 8 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам представителя Кремля, в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту президент РФ получил доклады: председателя правительства РФ Михаила Мишустина, зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, а также главы МЧС Александра Куренкова и главы Минтранса Геннадия Савельева, и руководителей силовых ведомств.

«Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В её состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД», — сказал он.

Также Песков указал, что Савельев и Куренков по поручению Путина выехали на место ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов написал, что произошедшее на Крымском мосту — дело рук киевских вандалов.