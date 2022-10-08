Вашингтон, 8 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Из-за возможности возникновения конфликта с использованием ядерного оружия США не должны давать Владимиру Зеленскому «водить себя за нос». Об этом 7 октября написал американский журналист Род Дреер в своей статье для журнала The American Conservative.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

По мнению Дреера, Зеленский старается заставить США и страны Европы оказывать киевскому режиму максимальную помощь, однако это не в интересах простых жителей Соединённых Штатов, тем более учитывая недавние заявления американского президента Джо Байдена об угрозе ядерной войны.

Также автор указал, что на данный момент амбиции Зеленского выросли до максимальных размеров, и при этом ему неприятно видеть, как правящий класс стран Запада «сходит с ума» по лидеру киевского террористического режима и проецирует на него собственные мечты.

При этом также он раскритиковал идеи о том, что режим Зеленского якобы занимается отстаиванием либерального миропорядка, так как, скорее, киевский национализм не вызывает сомнений и действия Киева никак не соотносятся с ценностями демократии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что несмотря на открытые заявления Владимира Зеленского о желании Киева иметь ядерное оружие, НАТО и Европа «пляшут под дудку» киевского режима.