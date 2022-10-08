Нью-Йорк, США, 8 октября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Совет ООН по правам человека продлил еще на два года деятельность своей миссии в Венесуэле (FFM — Fact-Finding Mission for Venezuela), сообщается на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

В поддержку продления проголосовали 19 стран. Еще 5 члена Совета высказались против, а 23 — воздержались. FFM была учреждена в 2019 году для расследования предполагаемых фактов нарушений прав человека в Венесуэле.

Против продления мандата выступили Куба, Боливия, Китай, Эритрея и Венесуэла. Представитель Каракаса в Совете Эктор Констант Росалес назвал резолюцию «враждебной».

Венесуэльский министр иностранных дел Карлос Фариа написал в своем микроблоге, что продление миссии было «новой атакой на Венесуэлу». Он добавил, что FFM «создана для интервенционизма и фальсификации действительности» и является «политическим инструментом для самой наглой дискредитации темы прав человека».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года заместитель иранского министра юстиции по международным делам и секретарь Высшего совета страны по правам человека Казем Гарибабади заявил, что права человека стали политическим инструментом для оказания давления на ряд стран, в том числе и Иран.