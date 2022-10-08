Анкара, 8 октября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В результате действий турецкой армии на севере Сирии были уничтожены 26 боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Об этом со ссылкой на данные военного ведомства Турции 8 октября сообщает телеканал ТРТ.

Kurdishstruggle Бойцы Рабочей партии Курдистана

По его данным, боевые столкновения с курдскими отрядами произошли в районе проведения турецкими вооружёнными силами «контртеррористических операций» «Источник мира» и «Щит Евфрата».

Напомним, Анкара считает «Рабочую партию Курдистана» террористической организацией. Турция неоднократно проводила военные операции, направленные на ликвидацию «курдской угрозы» у своих границ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии осенней сессии парламента страны 27-го созыва, заявил, что проблема терроризма в Турции сведена к нулю. По его словам, в зачищенные от террористов районы севера Сирии за последние годы на добровольной основе вернулись 526 тыс. беженцев.

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