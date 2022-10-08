Тегеран, , 07:58 — REGNUM После пятничного нападения вооруженного мужчины на посольство Исламской Республики в Копенгагене посол Дании был вызван в министерство иностранных дел Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 7 октября.

Иран Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вооруженный преступник после проникновения в посольство угрожал иранскому послу, ранил ножом дипломатического сотрудника и повредил припаркованные в посольстве автомобили.

Посол Дании в Тегеране был проинформирован о протесте Исламской Республики Иран по поводу отсутствия надлежащего обеспечения безопасности для иностранных дипломатов.

В беседах с послом было подчеркнуто, что в Венской конвенции четко указана ответственность принимающей страны в этом отношении, и настоятельно ожидается, что правительство Дании сохранит приверженность своим международным обязательствам в отношении дипломатических помещений.

Посол Дании в Иране также извинился за досадный инцидент и заверил представителя министерства иностранных дел в том, что после этого инцидента были проведены все необходимые меры.