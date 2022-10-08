Тегеран, 8 октября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. 7 октября Организация содействия торговле Ирана (TPO) выразила готовность проложить путь иранским компаниям для поставок молочной и сельскохозяйственной продукции в российские сетевые магазины. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Глава иранской Организации содействия торговле (TPO) Алиреза Пейманпак сделал это заявление на встрече с представителями российской сети магазинов в кулуарах второго Каспийского экономического форума в Москве.

Согласно данным Mehr News, Пейманпак также пригласил российскую группу посетить Иран и ознакомиться с возможностями иранских компаний для подписания контрактов.

Он также провел переговоры с одним из банковских представителей России, подчеркнув необходимость развития экономического сотрудничества между двумя дружественными странами, использования местных валют, а также обеспечения финансовых источников для реализации совместных проектов.