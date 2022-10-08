Тегеран, , 08:03 — REGNUM 7 октября официальные лица Сербии и Ирана провели переговоры о расширении сотрудничества в политической и экономической сферах как на двустороннем, так и на международном уровнях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани встретился в Белграде отдельно с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем и его заместителем Неманьей Старовичем.

На встрече с министром иностранных дел Сербии иранский дипломат подчеркнул, что ожидается, что Сербия и Иран займут общие позиции на международном уровне, опираясь на согласованность в сотрудничестве с независимыми государствами в целях укрепления мира и стабильности во всем мире.

Ссылаясь на недавнюю встречу президентов Сербии и Ирана на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, он подчеркнул необходимость расширения всесторонних связей между Белградом и Тегераном.

Он также выразил надежду, что в ближайшем будущем произойдет обмен высокопоставленными делегациями между двумя странами для дальнейшего развития взаимных связей в политической, экономической, военной, культурной и научной областях.

Обе стороны осудили двойные стандарты Соединенных Штатов, когда речь заходит о правах человека, отметив, что Белград и Тегеран не поддерживают политику введения санкций в отношении какой-либо страны.