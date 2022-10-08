Вашингтон, , 06:44 — REGNUM Соединенные Штаты не должны позволять Владимиру Зеленскому «водить себя за нос» из-за опасности ядерного конфликта, заявил журналист Род Дреер в статье для журнала The American Conservative.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Зеленский пытается заставить Вашингтон оказывать максимальную помощь киевскому режиму. Дреер подчеркнул, что подобные действия явно не в интересах США, особенно с учетом риска возникновения ядерного конфликта. Публицист подчеркнул, что киевский режим не отстаивает либеральный порядок, как об этом говорят американские политики, а является антидемократичным и нацистским.

Дреер напомнил, что киевский режим запретил 11 политических партий, ряд СМИ, запретил обучение в школах на русском языке. Также Киев продолжает покровительствовать нацистам и бандеровцам. Он подчеркнул, что жители США не должны позволять киевской хунте обманывать себя и вести к ядерной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конгрессмен-республиканец Крис Стюарт заявил, что США не могут до бесконечности финансировать киевский режим без понимания стратегии американского президента Джо Байдена. По его словам, Вашингтону не следовало тратить $54 млрд без определенной цели.