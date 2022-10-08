Ирландия, 8 октября, 2022, 03:39 — ИА Регнум. В результате взрыва, прогремевшего 7 октября на заправочной станции в ирландском графстве Донегал, погибли по меньшей мере три человека, несколько пострадавших остаются под завалами. Об этом сообщает телеканал RTÉ.

(сс) Rachealmarie Взрыв

По его данным, поисково-спасательные бригады всё ночь разбирали завалы, работы продолжаются по настоящее время. С несколькими людьми, которые остаются внутри полуразрушенного здания, удалось установить контакт.

Причина взрыва, произошедшего в 15:15 по местному времени (17:15 мск), в комплексе, где также находятся магазины, почтовое отделение и парикмахерская, пока не называется. Университетская больница в Леттеркенни к настоящему моменту отменила свой протокол оказания экстренной помощи, но продолжает оказывать помощь людям, пострадавшим в результате инцидента. Местным службам в работе на месте трагедии помогают медики, пожарные и специалисты-спасатели из других регионов.