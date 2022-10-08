8 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Светлана Рыбина, , 08:55 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил свой юбилей — лидеру нации исполнилось 70 лет. Такое грандиозное событие не оставило равнодушным огромное число людей, как простых граждан России, так и многих медийных личностей, которые поздравили президента с праздником 8 октября в социальных сетях и мессенджерах.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Одно из самых значимых поздравлений опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» директор Государственного академического театра им. Е. Вахтангова Кирилл Крок. Представитель института высокого искусства перечислил конкретные поступки российского президента, которые позволили театру не только существовать, но и процветать.

«Помню об указе Владимира Владимировича о праздновании 100-летия Театра Вахтангова, который стал действенным инструментом развития театра. Как результат — по распоряжению правительства РФ был создан оргкомитет по подготовке и проведению празднования. Благодаря этому указу многое удалось сделать: отремонтировать основную сцену, поменять оборудование, приблизиться к нашей мечте вернуть Вахтангову его Дом во Владикавказе. И за всё это огромное человеческое спасибо! Также я помню и благодарю президента за то, что в рамках подготовки к 100-летию Театра Вахтангова государственными и ведомственными наградами и званиями были удостоены 195 артистов и сотрудников! Я всегда считал, что именно поступки определяют личность человека. Отношение Владимира Владимировича к театральному искусству в России в целом и к Театру Вахтангова в частности говорит, как мне думается, само за себя. От всей души поздравляю нашего президента с этой красивой датой!» — написал Крок.

Слова благодарности за ту позитивную деятельность, которую ведет Владимир Путин для нашего Отечества, выразила актриса Анастасия Макеева. «Спасибо вам большое, что вы отстаиваете нашу историю, нашу свободу, наши традиции. Мы вами бесконечно гордимся!» — заявила артистка.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

С ободряющим пожеланием к российскому лидеру обратилась и другая известная актриса театра и кино Яна Поплавская. «Желаю, чтобы рядом плечом к плечу шли Вера, Надежда и Любовь!» — сообщила артистка в своём видеообращении.

Помимо этого, известная российская певица Анна Семенович не оставила своего президента один на один с днём рождения. Поп-исполнительница от всей души поздравила Путина и дала ему наказ: «Обязательно сегодня постарайтесь немножко отдохнуть».

Среди поздравивших президента оказались и его старые братья из числа байкерского клуба «Ночных волков». «Сегодня день рождения президента России! Мы благодарим президента за то, что вернул стране право на существование. За то, что научил нас заново быть русскими. За то, что расправил нам плечи и словно тонущую девку за волосы вытащил страну из пропасти 90-х. Подарил стране новых героев и мучеников. Наконец Россия перестала терять и отдавать. Наконец Россию перестали пинать и оскорблять. Наконец-то мы дали отпор ненавидящему и унижающему нас врагу. С днём рождения, президент России! Доверяем, Поддерживаем, Поздравляем!» — написал в своём Telegram-канале лидер клуба Александр Залдостанов.

Самые трогательные слова поступили из освобождённого от нацистов Мариуполя. Ветеран Великой Отечественной войны Тамара Федченко поздравила президента России с днём рождения, пожелала ему «крепкого здоровья, счастья в личной жизни, а также успехов в нелёгком труде».

Помимо прочего, своим продолжительным, как кавказский тост, поздравлением отметился лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. «Сегодня у нашего президента день рождения. Празднует ли он сегодня? В тяжёлых для страны ситуациях он всегда был вместе со своими людьми. Как в августе 1999-го, когда Путин в Дагестане предложил отложить тост за погибших до окончательной победы над террористами. И этот тост был поднят, но спустя 20 лет, когда на Кавказе добили последних боевиков. Так и сегодня. Когда против России уже призывают применить ядерное оружие, нам нужно не праздновать, а поддержать людей. И на внешних границах, и внутри страны. Сегодня важно, чтобы люди продолжали доверять президенту и понимали, почему он принимает такие сложные решения. Знали, что президент, правительство, армия действуют в интересах нашей страны. Президент взял на себя огромную ответственность за будущее России. Давайте сегодня разделим с ним эту ответственность. Только так мы победим. С днём рождения, Владимир Владимирович! Мы с вами», — написал политик в своём Telegram-канале.

Напомним, 7 октября президент Российской Федерации Владимир Путин встретил свой 70-летний юбилей.