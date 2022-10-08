Зинсхайм, Германия, , 00:24 — REGNUM 7 октября в Зинсхайме на стадионе «Райн-Неккар-Арена» футбольный клуб «Хоффенхайм» в матче девятого тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 потерпел поражение от «Вердера» из Бремена со счетом 1:2.

Эмблема клуба «Вердер» Commons.wikimedia.org

Единственный гол хозяев на 32-й минуте встречи забил нападающий сборной Израиля Моанес Дабур после передачи Денниса Гайгера. Забитыми мячами в составе «Вердера» отметились Марвин Дукш (18’ Никлас Фюллькруг) и Никлас Фюллькруг (87’ пенальти). Желтые карточки получили Деннис Гайгер, Илья Груев, Марко Фридль, Кевин Фогт, Озан Кабак и Леонардо Битенкур.

Составы команд:

«Хоффенхайм»: Бауманн, Кабак, Анхелиньо (Ларсен, 89’), Фогт, Сков (Кадержабек, 66’), Нсоки, Премель, Гайгер (Штиллер, 88’), Крамарич (Рюттер, 66’), Дабур, Баумгартнер.

«Вердер»: Павленко, Юнг (Бьюкенен, 75’), Штарк, Вайзер, Велькович, Фридль, Шмид (Стаге, 90’), Груев (Битенкур, 59’), Гросс (Пипер, 90’), Дукш, Фюллькруг.

«Хоффенхайм», потерпев поражение, с 14-ю очками опустился на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вердер», набрав 15 очков, поднялся на четвертую позицию.