Ньюкасл, Великобритания, , 23:52 — REGNUM Футбольный клуб «Ньюкасл» заинтересован в подписании 27-летнего флангового защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Люка Шоу. Об этом 7 октября сообщает издание Caught Offside.

По информации источника, трансфер может состояться после завершения сезона, так как соглашение Шоу с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2023 года.

За «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу выступает с 1 июля 2014 года после перехода из «Саутгемптона» за 37,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Люк Шоу принял участие лишь в пяти матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.