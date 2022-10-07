Мадрид, 7 октября, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» и мадридское «Атлетико» договорились о трансфере 31-летнего нападающего сборной Франции Антуана Гризманна. Об этом 7 октября сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

DSanchez17 Антуан Гризманн

По информации источника, «матрасники» заплатят за футболиста 20 миллионов евро. Также «сине-гранатовые» могут получить еще 2 миллиона евро в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена судиться с «Атлетико», так как руководство каталонского клуба полагает, что «матрасники» целенаправленно ограничивают время Гризманна на поле, чтобы не выкупать футболиста по условиям аренды.

В текущем сезоне Антуан Гризманн принял участие в десяти матчах за «Атлетико» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами.