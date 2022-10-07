* Oxxxymiron — запрещённая в России организация

Москва, , 23:35 — REGNUM Списки иностранных агентов Минюста РФ пополнились 7 октября.

Oxxxymiron (сс) Alina Platonova

В список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента, добавлены три человека, в том числе Мирон Федоров, иначе – Рэпер Oxxxymiron (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Пополнил Минюст РФ и реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Сюда включены три фамилии, среди которых писатель Дмитрий Глуховский (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

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