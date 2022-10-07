Рэпер Oxxxymiron* добавлен в список иноагентов
*Oxxxymiron — запрещённая в России организация
Москва,
7 октября 2022, 23:35 — REGNUM Списки иностранных агентов Минюста РФ пополнились 7 октября.
Oxxxymiron
(сс) Alina Platonova
В список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента, добавлены три человека, в том числе Мирон Федоров, иначе – Рэпер Oxxxymiron (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).
Пополнил Минюст РФ и реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Сюда включены три фамилии, среди которых писатель Дмитрий Глуховский (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).
Читайте ранее в этом сюжете:
Цимбалюк* добавлен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов
История вопроса
Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательства в 2012 году, когда были внесены изменения в закон «О некоммерческих организациях». В соответствии с ними иностранным агентом может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в России и при этом получает финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан.
В 2017 году в качестве ответной меры на требование Министерства юстиции США о регистрации в качестве иностранных агентов Russia Today и Sputnik был принят закон РФ, вводящий понятие СМИ-иноагента, согласно которому Минюст может признать иноагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юрлица.
В 2018-19 гг. были приняты поправки в закон, предполагающие признание иностранным агентом физического лица при распространении им сообщений и материалов СМИ-иностранных агентов или участии в создании этих материалов и получении при этом финансирования из-за рубежа. Физлицо может быть признано не просто иностранным агентом, а «иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», и в течение месяца после того обязано учредить российское юридическое лицо и уведомить об этом власти.
В конце 2020 года Минюст России опубликовал первый список "физлиц-иностранных агентов".