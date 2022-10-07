Пекин, 7 октября, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Китай успешно вывел на околоземную орбиту два экспериментальных спутника, сообщает 7 октября Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

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Аппараты S5 и S6 должны войти в состав спутниковой группировки CentiSpace-1.

Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-11» был произведен в 16:10 мск с плавучего космодрома в Жёлтом море.

Запуск признан полностью успешным.

По информации Китайской академии наук, космические аппараты серии CentiSpace-1 разрабатываются для испытания лазерной связи между наноспутниками, составляющими одну орбитальную группировку.