Ереван, 7 октября 2022, 23:05 — REGNUM В связи с занятостью России в СВО и активным вмешательством Запада в дела Закаказья, отношения между Москвой и Ереваном могут перейти в фазу деградации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Шарль Мишель, Никол Пашинян, Эммануэль Макрон, Ильхам Алиев
Шарль Мишель, Никол Пашинян, Эммануэль Макрон, Ильхам Алиев
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«Из достигнутых на пражском саммите конкретных договорённостей надо обратить внимание на ближайшую отправку в приграничные районы Армении Гражданской миссии Европейского союза, что логично вписывается в сюжет, предполагающий более тесное вовлечение США и ЕС в формирование новых региональных раскладов в Закавказье. Их задача объективно облегчается занятостью России событиями на территории бывш. УССР и закономерным ослаблением её внимания к другим конфликтным регионам постсоветского пространства, в частности, к Закавказью, чем «наши западные партнёры» так или иначе пользуются. И вполне естественно, что они этим пользуются. Тесное вовлечение западных игроков будет чревато дальнейшим ослаблением Армении и, скажем так, деградацией российско-армянских отношений, которые и так уже утеряли значительную часть былого доверия, которое когда-то существовало. И это чревато, соответственно, негативными последствиями для российского военно-политического и иного присутствия не только в Армении, но и в Нагорном Карабахе», — сказал эксперт.

Напомним, что 6 сентября в Праге при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Франции состоялись встречи лидеров Армении, Азербайджана и Турции Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.