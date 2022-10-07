Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 22:23 — REGNUM Протесты оппозиции и их требования повторить выборы не смогут дестабилизировать Республику Сербскую. Об этом заявила президент Республики Сербской Желька Цвиянович 7 октября.

Желька Цвиянович Zlatno krilo

Цвиянович отметила, что партия «Союз независимых социал-демократов» (СДСН) получила на выборах 2 октября еще больше голосов, чем на предыдущих выборах в 2018 году, передает агентство «Танюг».

Президент Республики Сербской добавила, что поведение оппозиции предсказуемо, так как в 2018 году с их стороны был задействован примерно такой же сценарий. Тогда в Республике Сербской проходили многочисленные протесты, сказала она.

Напомним, что 6 октября в Баня-Луке прошла акция протеста сторонников оппозиционных Сербской демократической партии (СДП) и Партии демократического прогресса (ПДП), которые отказались признать предварительные результаты выборов, которые опубликовал ЦИК Боснии и Герцеговины. В соответствии с данными ЦИК на выборах президента Республики Сербской кандидат от СДСН получил примерно на 5% больше, чем кандидат ПДП Елена Тривич.