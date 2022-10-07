Абу-Даби, , 20:54 — REGNUM Российский президент Владимир Путин дал согласие участвовать в саммите G20 в Индонезии, заявил 7 октября индонезийский посол в ОАЭ Хусин Багис в интервью The National.

Владимир Путин Kremlin.ru

Кроме того, на саммит, который пройдёт в середине следующего месяца на Бали, приедет и Владимир Зеленский. Как сказал Багис, «оба согласились».

По словам индонезийского дипломата, президент России будет жить в одном отделе, Зеленский — в другом. Все эти технические вопросы сейчас решаются Джакартой.

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Напомним, несмотря на то, что Киев имеет к Группе двадцати весьма отдалённое отношение, Зеленского пригласили на саммит G20 ещё весной.

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