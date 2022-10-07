Краснодар, , 20:43 — REGNUM 24-летний португало-ангольский нападающий «Краснодара» Жуан Баши выбыл из-за травмы до конца года. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба «быков».

ФК «Краснодар»

Жуан Баши получил повреждение перед игрой 11-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Крыльями Советов» (0:0). В текущем сезоне на счету нападающего одна результативная передача в четырех матчах за «Краснодар» во всех турнирах.

За «Краснодар» Жуан Баши выступает с 7 сентября 2022 года после перехода из «Чавеса» за 1,5 миллиона евро. Действующее соглашение нападающего с российским футбольным клубом рассчитано на три года до конца сезона 2024/25.