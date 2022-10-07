Нью-Йорк, США, , 20:32 — REGNUM Продление сделки по зерну, заключённой в Стамбуле, будет обсуждаться в Москве в десятых числах октября, сообщил 7 октября журналистам представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Зерно

Он рассказал, что в столицу России на следующей неделе поедут от ООН заместитель генсека организации Мартин Гриффитс и генеральный директор Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.

Что касается генсека ООН Антониу Гутерреша, он напряжённо работает над продлением и расширением сделки по зерну. Его работа, отмечает Дюжаррик, нацелена на то, «чтобы удалить остающиеся препятствия на пути экспорта зерна и продовольствия из РФ».

Напомним, меморандум о Черноморской зерновой инициативе (сделки по зерну) был подписан 22 июля 2022 года в Стамбуле и позволил осуществлять экспорт зерна и удобрений морем из портов Одесса, Черноморск и Южное.

Сухогрузы следуют по безопасным, специально созданным коридорам, непременно заходя в порты Турцию для проверки. Договорённость заключены была на 120 дней, после чего страны — участницы должны рассмотреть вопросы её выполнения.

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