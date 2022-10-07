Батуми, Грузия, , 21:49 — REGNUM Владелец батумского ресторана «Мухамбази» Авто Болквадзе, не желая платить штраф, выписанный ему за размещённые русофобские лозунги, подал жалобу в суд, сообщает 7 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Русофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Болквадзе некоторое время назад разместил перед своим ресторанном надписи на грузинском, русском и английском языках антироссийского содержания: «Помни, что Россия — страна-оккупант! «Мухамбази» не принимает российского оккупанта!» [Следует отметить, что надписи на русском языке изобиловали многочисленными грамматическими ошибками].

Представители мэрии города потребовали убрать эти надписи и даже прислали владельцу официальное уведомление. Но Болквадзе это требование проигнорировал. Тогда власти оштрафовали его на 500 лари ($180). Болквадзе это страшно не понравилось, и сейчас он пытается оспорить штраф в городском суде.

Напомним, что после начала СВО наблюдаются многочисленные случаи, когда грузинские рестораны и магазины пытаются не обслуживать граждан России.