Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Правительство США не видит причин менять свою ядерную позицию и также не считает, что Россия готовится применить ядерное оружие, заявил 7 октября пресс-секретарь Белого дома, комментируя высказывания президента Джо Байден о ядерном Армагеддоне.

Белый дом

«Он напомнил о том, о чем мы уже говорили. О том, насколько серьезно мы относимся к угрозам о ядерном оружии», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы не видим причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, и у нас нет признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия», — добавила она.

Напомним, что сегодня ранее Байден заявил, что планете угрожает ядерная война впервые с Карибского кризиса 1962 года. По его утверждению, виновником ситуации является российское руководство. Байден считает, что президент России Владимир Путин «не шутит», когда говорит о ядерном оружии.

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