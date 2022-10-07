Вашингтон, 7 октября, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Тяжёлыми чувствами поделился в социальной сети колумнист американского журнала Newsweek Джош Хаммер на актуальную тему — ситуацию вокруг б. УССР.

Официальное интернет-представительство президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский

Владимира Зеленского уже тошнит дальше некуда». Джош Хаммер «Меня отуже тошнит дальше некуда».

Отметим, что накануне, 6 октября, Зеленский призвал к ядерной войне против России, которую, по его мнению, пора начинать НАТО. После этого американский президент Джо Байден заявил, что миру грозит катастрофа.